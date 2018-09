Une sexagénaire violemment agressé avec un chariot de courses à Etterbeek

Une femme âgée de 61 ans a été violemment agressée dimanche dernier à Etterbeek à l'aide d'un chariot de courses, indique vendredi le parquet de Bruxelles, qui confirme ainsi une information du quotidien La Capitale. L'auteur, un sans-abri de 57 ans, a été interpellé, inculpé de tentative de meurtre et placé sous mandat d'arrêt. Il comparaîtra ce vendredi devant la chambre du conseil.



L'agression s'est produite dimanche dernier sur la chaussée de Wavre à Etterbeek. Le mobile n'est pas encore connu. Par le passé, la victime aurait en outre aidé son agresseur à plusieurs reprises. Dimanche, l'auteur l'a violemment agressée en la rouant de coups avec un chariot. La femme a été grièvement blessée et ses jours étaient dans un premier temps en danger. Ce n'est entre-temps plus le cas, précise vendredi le parquet.