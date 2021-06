Une soirée test à la salle de la Madeleine le 3 juillet: "L'idée, c'est vraiment de refaire la fête comme au bon vieux temps"

Après avoir subi un test, 350 personnes pourront participer à l'événement, sans masque et sans distanciation sociale.

C'est une première en Belgique. Le 3 juillet prochain, un événement test clubbing aura lieu dans la salle de la Madeleine, en plein centre de Bruxelles. La ville recherche 350 volontaires qui devront se faire tester l'après-midi même... Les participants seront ensuite libres de faire la fête dans des conditions réelles, jusqu'à 3h du matin, sans masque et sans distance à respecter...

Delphine Houba, échevine de la culture: "L'idée, c'est vraiment de refaire la fête comme au bon vieux temps. Cela permettra de suivre ces personnes après l'événement. En suivant une technologique innovante japonaise, on va pouvoir tester plus de 100 personnes par heure par machine."

Et de donner aussi des perspectives au monde de la nuit, paralysé depuis plus d'un an. Les candidatures sont ouvertes à partir d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la fédération des clubs bruxellois, Brussels by Night.