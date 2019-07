Une voiture finit sur le toit à Schaerbeek: le conducteur a abandonné sa passagère blessée pour s'enfuir

Un accident s'est produit ce samedi soir vers 21h à Schaerbeek, à l'intersection entre la chaussée d'Helmet et la rue Waelhem. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous et nous a envoyé une photo.



Selon le média néerlandophone bruxellois Bruzz, une voiture immatriculée en France a dérapé sur les rails mouillés du tram. Le véhicule a terminé sur le toit. Le conducteur s'est enfui, laissant derrière lui une passagère blessée dans l'habitacle. La dame a été soignée sur place avant d'être emmenée à l'hôpital. Elle serait grièvement blessée.



Des témoins indiquent que la voiture roulait à une vitesse excessive. La police ne donne cependant aucune information sur les circonstances de l'accident.



Une jeune fille avait été fauchée à cet endroit il y a peu



L'endroit où a eu lieu l'accident ne vous est peut-être pas inconnu. C'est exactement à ce carrefour qu'une jeune fille de 14 ans avait été fauchée par un automobiliste le 13 juin dernier. Là aussi, le conducteur en cause avait commis un délit de fuite, avant d'être interpellé par la police.