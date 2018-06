Une voiture fonce droit dans le canal de Bruxelles: une personne entre la vie et la mort

Une voiture est tombée dans le canal à Bruxelles, dans la nuit de dimanche à lundi depuis la chaussée de Vilvorde. Les deux personnes à bord ont pu être extraites des eaux, mais l'une d'entre elles est dans un état critique, a indiqué lundi la police de Bruxelles.

L'accident a eu lieu vers 01h00 à hauteur du pont Albert I. Une voiture qui voulait traverser la chaussée de Vilvorde a dévié de sa route pour une raison encore inconnue, a percuté une balustrade et s'est retrouvée dans le canal. Des témoins ont réussi à libérer les deux occupants de la voiture. Les services de secours sont ensuite intervenus et les ont réanimés. L'un des deux, un homme, est dans un état critique, l'autre, une femme, est hors de danger.



Le parquet de Bruxelles a désigné un expert pour éclaircir la cause de l'accident.