Vaccination: un certificat créé pour les Bruxellois qui ont reçu deux doses de vaccin

Plus de 500.000 doses de vaccins ont jusqu'à présent été administrées dans la Région-capitale, a indiqué lundi la responsable du service d'hygiène de la Commission Communautaire Commune Inge Neven.



Plus précisément, 506.000 vaccins ont été administrés jusqu'à présent, dont 369.000 en première dose et 137.000 en deuxième. On observe pour le moment un ralentissement des vaccins en première dose. Pour la semaine qui commence, on prévoit en tout 57.000 vaccinations dont 26.000 en deuxième dose, et la semaine prochaine, 58.000 dont près de 47.000 deuxièmes doses, a-t-elle expliqué lors d'un point presse hebdomadaire.

Mme Neven a également a annoncé que les Bruxellois pourraient télécharger un certificat de vaccination officiel en trois langues sur le site réseausantébruxellois.be après s'être vu administrer les deux doses de vaccin. Ce document est créé en vue en prévision du certificat vert européen. Tous les Bruxellois âgés de 46 ans et plus peuvent actuellement s'inscrire via la plateforme Bruvax. Les personnes âgées de 41 ans et plus peuvent s'inscrire sur la liste d'attente.