La police a bloqué l'accès au palais de justice de Bruxelles après la découverte d'une camionnette suspecte

La police a fait interrompre la circulation devant le palais de justice de Bruxelles et a bloqué tous les accès au bâtiment et toutes les sorties depuis celui-ci. Une camionnette blanche stationnée devant le palais est jugée suspecte. Des policiers avec des chiens inspectent le véhicule.

L'alerte a été levée mercredi peu après 11h00 au palais de justice de Bruxelles. Le chauffeur du véhicule s'est présenté aux policiers et ce dernier a pu repartir. La circulation a immédiatement été rétablie et il est à nouveau possible d'accéder au palais de justice.