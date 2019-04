Vétusté et problèmes de sécurité dans les tunnels bruxellois: voici comment la Région va procéder pour éviter les ennuis

La Région bruxelloise vient de se doter de nouvelles normes de sécurité pour les tunnels routiers de la capitale, relève L'Echo, vendredi. Ces infrastructures devront être passées au crible tous les six ans.



La législature écoulée a été marquée par une "crise des tunnels" en 2016, lorsqu'une inspection avait débouché sur la fermeture du tunnel Stéphanie, générant des problèmes de mobilité et un tollé médiatique. Afin de s'assurer que les gouvernements futurs ne pratiqueront pas la politique de l'autruche qui a caractérisé pendant des décennies la gestion des tunnels bruxellois, des autorisations d'exploitation devront être renouvelées pour chaque infrastructure tous les six ans. Le gouvernement bruxellois a transposé dans une ordonnance les normes européennes qui s'appliquent aux tunnels d'une longueur supérieure à 500 mètres.