Victor, 70 ans et diabétique, s'inquiète de ne pas avoir encore reçu son vaccin: la réponse du ministre bruxellois de la Santé

Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé était l’invité de Pascal Vrebos après le RTL info 13 heures ce dimanche. La crise sanitaire, sa gestion et les ratés de la campagne de vaccination ont été notamment au cœur de son interview. (vidéo complète au bas de l'article)

L’un de nos téléspectateurs, un habitant de Jette nommé Victor, a soumis une question au ministre de la Santé bruxellois: "J'ai 70 ans, je suis diabétique. Quand vais-je recevoir mon vaccin ?". Alain Maron a répondu : "On est pour le moment à Bruxelles aux 73 ans. On descend progressivement au fur et à mesure que les gens sont vaccinés. Si monsieur à 70 ans, il devrait être invité dans les toutes prochaines semaines. A mon avis, on peut compter sur la semaine prochaine."

Une base de données en constitution

Le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour donner de plus amples détails sur les prochaines échéance : "On commence déjà à vacciner les personnes qui sont le plus à risque, donc les 4 facteurs de comorbidités les plus importantes." Le ministre évoque les personnes dyalisées, greffées, immunodéficientes entre autres. "On passe par les hôpitaux et les médecins hospitaliers qui commencent à vacciner ces personne-là maintenant. Pour le reste, on est en train de voter dans les prochaines semaines des accords de coopération qui vont permettre la constitution d'une grande base de données de 1,5 million de personnes qui souffrent de facteurs de risques, de comorbidités. Ils vont être invités progressivement à partir de début avril."