Violences contre des policiers à Anderlecht: de nouvelles images diffusées, un suspect inculpé (vidéo)

Le Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP) Police a partagé ce vendredi de nouvelles images des violences survenues mercredi soir contre des policiers en mission dans la commune bruxelloise d'Anderlecht.

Une nouvelle vidéo qui permet d'identifier plus clairement les individus, auteurs des coups.

Un suspect placé sous mandat d'arrêt

L'homme interpellé sur la vidéo diffusée mercredi soir par le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) pour faire état de violences contre des policiers en mission à Anderlecht, a été mis sous mandat d'arrêt, a indiqué vendredi en fin de journée la porte-parole du parquet de Bruxelles Stéphanie Lagasse. Le suspect a été inculpé de vol avec violence, en bande et avec arme ainsi que de rébellion en bande.

Le ministre accepte une demande de renfort

Plus tôt aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem a donné son accord à une demande de renfort au profit de la zone de police de Bruxelles-Midi.

Le ministre de l'Intérieur s'est ainsi concerté avec le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, et le chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) au Commissariat à Anderlecht.

"Au cours de cette concertation constructive, une analyse a été effectuée de l'incident et les défis auxquels la zone de police Bruxelles-Midi est confrontée, ont été discutés. Une demande concrète de renfort au profit de la zone a reçu une réponse positive du ministre et sera élaborée conjointement", a indiqué le cabinet de M. De Crem.

Le ministre et le bourgmestre ont en outre rencontré les policiers de la zone, dont une des personnes impliquées dans l'incident qui a entre-temps déjà repris le travail.

Rappel des faits:

Mercredi, il était 20h30, chaussée de Mons, quand une patrouille a interpellé et immobilisé un individu en fuite. Autour d’eux, énormément d'agitation. Des cris et des insultes. Rapidement, la tension est montée. Les deux policiers étaient en difficulté. Un premier coup de pied a été donné, une claque puis un violent coup porté au visage du second policier. Ce policier a eu du mal à reprendre ses esprits. Son nez est fracturé.

"Une enquête est ouverte par rapport à des coups et blessures contre des agents de police. Compte tenu des images qu'on peut avoir, on peut espérer identifier rapidement les suspects et les interpeller", a indiqué Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles.

Les auteurs de coups portés au policier risquent une peine de 4 ans de prison.