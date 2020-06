Violences policières contre les Afro-Américains - Le jeu du chat et de la souris se poursuit entre les casseurs et la police

(Belga) Le jeu du chat et de la souris se poursuivait dimanche, peu après 20h00, entre les casseurs et la police dans le quartier de Matonge à Bruxelles et dans les rues avoisinantes.

Les incidents ont débuté à la fin de la manifestation pacifique contre les violences policières envers les gens de couleur et le racisme en général. Une centaine de casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre qui les ont repoussés à l'aide de canons à eaux. Sur leur passage, des poubelles ont été incendiées, des barricades dressées et des magasins pillés, notamment dans la Chaussée d'Ixelles et le long du boulevard de Waterloo. La police a procédé à plusieurs arrestations. Peu après 20h00, un petit groupe de casseurs se trouvaient encore à hauteur de l'Hôtel des Monnaies, où ils sont repoussés vers la gare du Midi. (Belga)