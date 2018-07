Vivre à Bruxelles et consommer des fruits et légumes qui ont poussé DANS la ville, c'est possible: voici ce qui se développe

L’agriculture urbaine est en plein boom à Bruxelles : il y a de plus en plus de potagers en ville, dans les jardins, les cours, mais aussi sur les toits des immeubles. Le plus compliqué pour les producteurs est de trouver le moyen d'aller vers le consommateur.

Sur le toit du magasin Caméléon, un potager partagé a été aménagé. Des cultures horizontales et verticales s’y entremêlent. "On fait un peu de place dans le substrat, pour pouvoir installer la plante. Ensuite, la plante va faire ses racines, il y a un système professionnel d’irrigation qui va faire en sorte qu’elle obtienne l’eau dont elle a besoin pour grandir", explique Jean-Patrick Scheepers de "Peas and Love".

A Anderlecht, sur 4000 mètres carrés, se retrouvent salades, tomates, groseilles… Tout cela sur le toit de la ferme "Bigh", la plus grande ferme suspendue d’Europe. Elle multiplie les canaux de distribution: "On aimerait avoir des publics différents et toucher un maximum de publics-cible pour promouvoir les produits locaux", explique Noémie Benoit, responsable de la ferme.



Aujourd’hui, 83 restaurants et commerces ont investi dans le circuit court. C’est le cas d’Aurélien Anaz, cofondateur de "Roots Store": "Il y a plusieurs acteurs qui essayent de mettre en place des groupements. Nous-mêmes on souhaiterait intégrer deux coopératives de producteurs, et on réfléchit aussi avec d’autres magasins de se regrouper pour faciliter la logistique".

Bruxelles a un objectif ambitieux : consommer 30% de légumes locaux d’ici 2030. On est en encore très loin. "On est au tout début de cette dynamique, c’est une filière qui doit encore se professionnaliser. L’un des gros enjeux, c’est de pouvoir travailler à l’amélioration de tout ce qui est plateformes logistiques", explique Nathalie Guilmin, porte-parole de Bruxelles Environnement.

Le défi est immense. Seul un européen sur 10 adhère à cette philosophie.