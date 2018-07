Voici la nouvelle attraction de la Foire du Midi

La foire du Midi reprend ses quartiers entre la porte d’Anderlecht et la Porte de Hal du samedi 14 juillet au dimanche 19 août. Avec une toute nouvelle attraction qui culmine à 60 mètres de hauteur, "Top of the Worlds". "C’est une grande tour qui va très haut avec des nacelles, ça tourne, il y aura de la sensation, c’est fabuleux, magnifique, il faudra venir l’essayer", assure Patrick De Corte, président des forains bruxellois.

Le parrain de la Foire du Midi, cette année, c’est Mourade Zeguendi, acteur bruxellois, qu’on a notamment vu dans Les Barons ou Dikkenek. "C’est un honneur qu’il ait accepté, avec bon cœur. C’est un Bruxellois, un ket de Bruxelles, qui est venu à la Foire du Midi tout le temps, quand il était gamin", estime le président des forains.

"J’y vais le premier jour, le 14 à l’inauguration et je viendrai de temps en temps, mais je n’ai pas besoin d’être le parrain pour qu’on me croise à Bruxelles, moi je suis bruxellois, on peut me croiser dans le métro, à la Foire, à la FGTB, au syndicat, à l’ORBEM…", plaisante Mourade Zeguendi. "Je suis un vrai Brusseleir, je fais partie des meubles", assure-t-il.