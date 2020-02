Voici la plus grande crèche de Belgique, qui vient d'ouvrir à Etterbeek

Avec quelques 3.600 mètres carrés, la plus grande crèche de Belgique francophone vient d’être inaugurée à Etterbeek. La crèche communale Aimé Dupont peut accueillir 160 enfants.

Organisé autour d’un atrium, ce grand cube aux lignes élégantes se caractérise également par de larges baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle. Chaque section possède un accès à l’une des cinq terrasses de la crèche. Tous les repas sont préparés sur place dans des cuisines installées au sous-sol.

Les bambins bénéficieront d’un cadre idéal pour grandir et s’amuser. Le lieu dispose de douze sections. Dans chacune, on retrouve un espace de jeux et d’apprentissage, un espace sanitaire et une pièce destinée au repos et à la sieste.

Ce nouveau bâtiment, d'un coût de près de 10 millions d’euros, permet de doubler la capacité d’accueil de la crèche, passant de 79 à 160 enfants.

D’ici l’automne 2020, une crèche communale de 25 places ouvrira également ses portes dans le cadre du contrat de Quartier durable Chasse-Gray. La commune d’Etterbeek entend ainsi répondre aux conséquences du boom démographique de notre capitale.