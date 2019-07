Voici le casting du gouvernement bruxellois (et il y a quelques surprises de taille)

Au terme d'une longue soirée, et d'une partie de nuit, la composition officielle, complète et définitive du nouveau gouvernement bruxellois a été rendue publique, en ce compris l'annonce tardive de Barbara Trachte à l'un des postes de secrétariat d'Etat dévolu à Ecolo.

Dans la journée, la nouvelle majorité proposera la désignation du gouvernement bruxellois. Il sera composé du PS, d'Ecolo, de DéFI, de Groen, de l'Open Vld (libéraux néerlandophones) et de one.brussels (sp.a, socialistes néerlandophones).

Rudi Vervoort (PS), sera ministre-président du gouvernement bruxellois en charge du Logement et de la Rénovation urbaine; du Développement territorial; de la Sécurité et de la Prévention; du Tourisme, de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional (cogéré avec Sven Gatz); du Transports rémunérés de personnes. M. Vervoort gérera en outre la politique d'Aide aux Personnes handicapées et le transport scolaire, au sein de la Commission Communautaire Française (Cocof).

Elke Van den Brandt (Groen) sera ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, ainsi que de l'Action sociale et de la Santé au sein de la Commission Communautaire Commune; La cheffe de file Groen présidera également le collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie dont elle sera chargée du Budget, des Finances, du Bien-Etre, de l'Accueil non scolaire des enfants et de la Politique de la Ville.





Alain Maron (Ecolo) sera le ministre de l'Environnement, de l'Energie et du Climat, de l'Eau, de la Propreté, du Port de Bruxelles, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé au sein de la Santé au sein des Commissions Communautaires française et commune.





Sven Gatz (Open Vld) hérite du mandat de ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, du Tourisme, de l'Image de Bruxelles et de la Statistique.





Bernard Clerfayt (DéFI) succédera à Didier Gosuin comme ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il sera aussi chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Informatique régionale, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux, du Bien-Etre Animal, des Allocations familiales (CoCom) et des Relations internationales de la Commission Communautaire française.



Les nouveaux secrétaires d'Etat seront au nombre de trois.

Il y a d'abord l'écologiste francophone Barbara Trachte, nommée à la transition économique, Economie et Recherche. Elle a été préférée à Isabelle Pauthier (dont la candidature était portée par Zakia Katthabi), notamment en raison de sa longue expérience en tant que députée.

Nawal Ben Hamou fait partie des surprises de la nuit. La jeune élue socialiste deviendra secrétaire d'Etat, entre autres à l'Egalité des Chances et ministre en charge de la Cohésion sociale à la Commission communautaire française.





Après cinq ans passés à la tête du département de la Mobilité et des Travaux Publics, Pascal Smet est reparti pour un tour au gouvernement bruxellois, mais cette fois comme secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, du Patrimoine, des Relations et du Commerce Extérieur, et du peu confortable dossier du SIAMU. Pascal Smet se présentait sous les bannières du parti one.brussels, émanation du parti socialiste néerlandophone.

Notons que chacun(e) des secrétaires d'Etat exercera la fonction de ministre au sein des commissions communautaires mono- et bi-communautaires. La secrétaire d'Etat Ecolo Barbara Trachte présidera à ce titre le gouvernement francophone bruxellois (CoCof). Elle y sera en charge du Budget, de la Fonction publique, et de la Politique familiale. A la CoCof, Nawal Ben Hamou sera quant à elle ministre de la Cohésion sociale, de l'Enseignement, des Crèches, de la Culture, du Sport et du Tourisme. Pascal Smet sera le ministre de l'Enseignement, de la Jeunesse, de la Culture et du Sport de la Vlaamse Gemeenschapscommissie.

La prestation de serment des membres du nouvel exécutif bruxellois se fera devant le Parlement bruxellois à 9h30. Le ministre-président Rudi Vervoort prêtera ensuite serment devant le Roi à 13h30. Un premier conseil des ministres se tiendra dans la foulée. La déclaration de gouvernement est prévue à 14h30.

La présidence du parlement régional sera confiée à Rachid Madrane (PS).

La Première vice-présidence sera assurée par Guy Vanhengel (Open Vld).