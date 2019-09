Voici Switch, un agent très spécial: ce Labernois est le premier chien de soutien émotionnel en Belgique (vidéo)

Switch a deux ans et demi et est employé par la zone de police Bruxelles-Nord depuis un an. Elle est le premier chien policier de soutien émotionnel de Belgique.

Présente sur les opérations de proximité, elle facilite les relations avec les habitants. Même si son action est plutôt passive, cette femelle Labernoise accompagne les victimes (enfants et majeurs) lors de leur audition à la police.

En caressant le chien, les victimes sont moins stressées, plus calmes et plus enclines à raconter leur récit sereinement.

Switch, qui a été dressée au Canada, ne vit pas dans un chenil. Après sa journée à la police, elle rentre à la maison avec son maître-chien.

Switch est une première en Belgique, mais la police de Gand s’y intéresse et envisage de suivre l’exemple de la zone de police Bruxelles-Nord.