Voiture incendiée, cocktail Molotov lancé à l'intérieur d'un bâtiment: que s'est-il passé à Woluwe-Saint-Pierre mardi soir ?

La soirée a été mouvementée dans une commune pourtant très calme de Bruxelles: Woluwe-Saint-Pierre. "L'année commence bien", nous a écrit Jean-Jacques via le bouton orange Alertez-nous, joignant des photos à son témoignage. On y voit une voiture incendiée dans la rue de la Limite.

La police nous a confirmé l'information mercredi matin. "On a reçu un appel vers 21h20, pour une voiture en feu. Les pompiers sont intervenus rapidement pour maîtriser l'incendie".

Mais "un peu plus tard, on a reçu un autre appel, pour un bâtiment incendié dans la rue de la Limite".

Il s'agissait d'une maison non habitée. "C'est la maison des jeunes, à côté du rugby. Il y avait des fenêtres cassées, et à l'intérieur, on a retrouvé un mur noirci et des traces de cocktail Molotov".

Aucun blessé, heureusement, au cours de cette nuit agitée à proximité la Cité de l'Amitié. L'enquête est en cours, "les images des caméras de surveillance sont analysées", a conclu la police.