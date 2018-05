Vol à main armée à Laeken: reconnaissez-vous ces hommes?

À la requête du Parquet de de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant:



Le mercredi 7 mars 2018 à 7h10, à Laeken, un vol à main armée a été commis au magasin "Carrefour Express" situé rue Alfred Stevens. Trois individus pénètrent dans le commerce. Directement deux des auteurs se ruent sur l’employée en la menaçant d’une arme à feu. Ils l’emmènent au fond du magasin.



Quant au troisième auteur, il s’en prend à un client, une personne âgée, qu’il pousse aussi dans le fond du commerce. Finalement l’employée est ramenée à la caisse, qu’elle est contrainte d’ouvrir.

Entretemps, un second employé est menacé sans aucune raison. Après avoir volé le contenu de la caisse, les auteurs prennent la fuite en direction du square Prince Léopold.



Le 1er auteur est âgé d’environ 20 ans et d’origine nord-africaine. Il portait des vêtements foncés et des gants avec une inscription blanche.



Le 2ème auteur est aussi âgé d’une vingtaine d’années environ et d’origine nord-africaine. Il a un nez proéminent et fin. Il portait une veste noire de marque "North Face", un pantalon de training de marque "Adidas" et des baskets noires.



Le 3ème auteur est âgé d’une vingtaine d’années et d’origine africaine. Il portait une veste bleue avec l’inscription "52" dans le dos, un pantalon foncé et des chaussures noires et blanches. Il était en possession d’un sac à dos de marque "Puma".



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.