Ils braquent un bar au cutter à Molenbeek-Saint-Jean: reconnaissez-vous ces deux hommes?

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Le vendredi 11 janvier 2019, un vol à main armée a été commis dans un café, situé Boulevard du Jubilé à Molenbeek-Saint-Jean.

Deux hommes entrent dans le commerce. Ils font le tour du comptoir et se dirigent sans hésitation vers la serveuse. Le premier se rue sur elle et la maîtrise en la saisissant par le cou, alors que le second auteur la menace avec un cutter. Ils l’emmènent vers la caisse enregistreuse et la forcent à l’ouvrir. Pendant qu’un des auteurs maintient la victime, l’autre individu fouille le meuble du comptoir et son sac à main. Une fois l’argent en leur possession, les auteurs prennent la direction de la sortie. Mais la victime est dans le chemin, elle est alors poussée, puis propulsée au sol. Elle reçoit encore plusieurs coups au visage et sur le corps avant que les deux auteurs finissent par quitter les lieux.

Le 1er auteur est âgé d’environ 40 ans et est de corpulence normale. Il porte une barbe et a des lèvres épaisses. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste foncée de marque « Emporio Armani », d’un jean clair et d’un bonnet foncé.





Le 2ème auteur est âgé de 30 à 40 ans. Il est de corpulence normale et plus petit que son comparse. Il porte une moustache. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste foncée à capuche et dissimulait son visage avec un foulard.





Lien vers l'avis de recherche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.