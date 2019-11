Vol à main armée dans un magasin à Bruxelles: deux suspects recherchés par la police

Deux individus se rendent dans le commerce en fin de journée. Ils prennent un caddie et pénètrent dans le magasin via le sas d’entrée. Ils arpentent les rayons pendant un long moment et finissent par s’y cacher pour attendre la fermeture du supermarché.

Alors qu’un employé se rend dans un bureau, il est surpris par les deux individus armés. Les braqueurs le menacent et réclament l’argent contenu dans le coffre-fort.

Quelques minutes plus tard, les auteurs prennent la fuite en direction du quai des péniches.

Le premier auteur était armé d’un fusil. Il mesure approximativement 1m75. Il est de type méditerranéen et est de corpulence maigre. Il a les yeux bruns.

Au moment des faits, il portait une veste noire, une chemise à carreaux rouge et blanc et une casquette noire.

Le second auteur était armé d’un couteau. Il est de type méditerranéen et est plus grand que son complice. Au moment des faits, il portait un jean bleu foncé, une veste doudoune grise avec une capuche bordée de fourrure et une casquette noire.