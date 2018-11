Vol à main armée dans une librairie de Bruxelles: avez-vous vu cet individu?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande aux médias de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le jeudi 9 août 2018 à 17h10, un individu a commis un vol à main armée dans une librairie située Place Rouppe à Bruxelles. Sous la menace d'une arme à feu, l'employée a remis le contenu de la caisse à l'auteur et celui-ci a pris la fuite en direction de la rue de Tournai.

L'auteur est âgé entre 25 et 30 ans et est d'origine nord-africaine, selon la police. Il est de corpulence mince et mesure environ 1m70.

Au moment des faits, il portait une veste à capuche à motifs "camouflage" bleus et blancs, un jean noir, des baskets et des lunettes de soleil.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu ou via ce lien.