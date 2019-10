Vol avec effraction à Bruxelles: "Un des deux intrus est mort en chutant dans la rue"

Un vol avec effraction a eu lieu ce jeudi soir vers 22h30 à hauteur de l'avenue Rommelaere à Laeken (Bruxelles).

"Les faits se sont déroulés en face du CHU Brugman chez mes voisins directs. Cela s'est mal terminé", a écrit Abdel, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. "Deux intrus sont rentrés dans la maison et quand la police est arrivée, ils ont tenté de s'échapper par les toits. L'un d'entre eux a chuté dans la rue et est décédé. Le quartier et les voisins directs sont sous le choc."

Le parquet de Bruxelles confirme les faits et l'intervention de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Un des intrus a été interpellé. Une enquête est en cours.