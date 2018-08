Vol avec violence à Schaerbeek: reconnaissez-vous ces hommes ?

A la demande du Parquet de Bruxelles, nous publions l'avis suivant:

Le jeudi 10 mai 2018 vers 20h00, une violente agression a été commise Chaussée de Haecht à Schaerbeek. Les deux auteurs ont menacé la victime à l’aide d’une arme à feu et lui ont donné de nombreux coups.

Le 1er auteur est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il porte un bouc et une moustache et a les cheveux noirs. Au moment des faits, il portait une veste foncée à capuche et une casquette kaki.

Le 2ème auteur est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il porte une barbe et une moustache et a les cheveux noirs. Au moment des faits, il portait un jean et une veste bleue.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.