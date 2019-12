Vous possédez un diesel de la norme Euro3? Bruxelles vous sera interdit dans quelques jours

Si vous êtes au volant d'un diesel de norme Euro3 vous ne pourrez bientôt plus venir à Bruxelles. Ce sont les diesels construits entre 2000 et 2004. Dès le 1er janvier, ils seront interdits dans la zone basse émission de la capitale. Objectif : diminuer la pollution. Les automobilistes ont droit à un temps d'adaptation. Les premières sanctions tomberont à partir du 1er avril: 350 euros d'amende.

16.000 voitures sont concernées à Bruxelles et 73.000 en Wallonie. Selon la fédération des professionnels de l’automobile Traxio, la mesure est nécessaire. Serge Istace en est le secrétaire général Wallonie-Bruxelles: "Pour les premières étapes, on peut dire que c'est une bonne décision dans la mesure où les véhicules les plus obsolètes sont les plus polluants. Les filtres à particules sont arrivés seulement sur les 'Euro4' (NDLR: norme euro 4) et encore pas sur tous les 'Euro4'. Aujourd'hui, on est en train d'éliminer une tranche de véhicules extrêmement polluants et qui représentent un volume limité. A Bruxelles, il y a 500.000 véhicules immatriculés, on parle de 16.000 véhicules concernés. On ne peut pas dire que ce soit une proportion dramatique."