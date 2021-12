Un projet immobilier veut raser plus de 300 arbres, les communes de Watermael-Boitsfort et Auderghem s'y opposent

La demande de permis d'urbanisme pour un projet de construction de trois immeubles de logements et d'une maison unifamiliale dans le quartier Tenreuken a été abordée jeudi matin en commission de concertation. La Région s'y est dit favorable tandis que les communes de Watermael-Boitsfort et d'Auderghem ont émis un avis défavorable. Elles s'opposent ainsi à l'abattage de 311 arbres à hautes tiges.

C'est à la Région que revient la décision finale de délivrer ou non le permis d'urbanisme, mais l'opposition des deux communes et de nombreux riverains devraient peser lourd dans la balance.

L'échevine de l'Aménagement du territoire de Watermael-Boitsfort Marie-Noëlle Stassart explique avoir déjà émis un avis défavorable en 2017 lors d'une première demande qui comportait des abattages. "Ce n'est pas la première fois que ce propriétaire introduit une demande de permis d'urbanisme pour construire sur ce beau terrain boisé. (...) Nous voulons protéger le plus possible la lisière de la forêt de Soignes, la biodiversité qui y vit, dont les batraciens et chauves-souris. Cet endroit, situé à proximité de deux zones Natura 2000, est un véritable couloir écologique".

Elle ajoute que le terrain est lié à la promenade verte et garantit un îlot de fraîcheur à préserver par ces temps de réchauffement climatique.

L'échevine explique par ailleurs, en ce qui concerne la politique de logement dans le quartier, ne pas avoir une volonté de densifier la zone, qui dispose de plusieurs bâtiments de bureaux vides pouvant être convertis en appartements.