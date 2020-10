Watermael-Boitsfort: importante fuite de gaz sur un chantier de la STIB, le quartier bouclé

"Quelque chose s'est passé niveau Boitsfort, (…) tout est bloqué", nous écrit un alerteur via le bouton orange Alertez-nous. Renseignement pris, une importante fuite de gaz a été détectée ce mardi en début d'après-midi (12h30) sur un chantier de la STIB à Watermael-Boitsfort. Un périmètre de sécurité a été établi et le quartier a été évacué. L'incident s'est produit au carrefour de l'Avenue Delleur avec la place Leopold Wiener.

A 15h30, les pompiers de Bruxelles et les services de Sibelga étaient toujours sur place pour tenter de colmater la fuite. Le réseau de la STIB est perturbé et les trains ne s'arrêtent plus en gare de Watermael-Boitsfort.

