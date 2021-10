William a disparu à Etterbeek: l'avez-vous vu?

A la requête du parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Entre le samedi 02 octobre 2021 à 22h00 et le dimanche 03 octobre 2021 à 09h00, William RUZETTE, un homme âgé de 28 ans, a quitté à pied la caravane familiale stationnée rue Cardinal Lavigerie à Etterbeek. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

William mesure 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux brun clair courts.

Au moment de sa disparition, il portait une veste à capuche beige, un pantalon style cargo à poches sur le côté et des baskets.

Si vous avez vu William RUZETTE ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis se trouve sur le site www.police.be.