Woluwe-Saint-Lambert: deux crèches fermées après un cas de Covid-19 parmi le personnel

La crèche Sarah Goldberg et la crèche Princesse Paola à Woluwe-Saint-Lambert viennent de fermer leurs portes à la suite d'un cas positif au Covid-19 détecté chez un membre du personnel. "Malheureusement, nous ne pouvons pas isoler une section car la personne a été en contact avec l'ensemble des puéricultrices et des enfants des deux crèches. Nous devons donc fermer et tout le monde doit se mettre en quarantaine", a expliqué lundi matin Jacqueline Destrée-Laurent, échevine en charge entre autres des crèches communales à Woluwe-Saint-Lambert.



"Nous n'avons pas le choix. Nous avons suivi les recommandations du Conseil National de Sécurité et de notre référent santé à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)", a déclaré l'échevine. "Je sais que cela peut être très compliqué pour certains parents de respecter maintenant la quarantaine mais j'espère qu'ils le feront".

La crèche Sarah Goldberg est située avenue de Toutes les Couleurs et accueille jusqu'à 60 enfants de moins de 36 mois. La crèche Princesse Paola quant à elle est située chaussée de Roodebeek et a une capacité maximale de 36 enfants de la même tranche d'âge. Tous les enfants qui y sont inscrits doivent maintenant respecter une quarantaine de deux semaines avant d'être à nouveau accueillis, tout comme le personnel. Cela suppose donc que les parents doivent également trouver des solutions pour pouvoir rester à la maison avec leur enfant.