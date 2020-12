Woluwe-Saint-Pierre: avenue de Tervueren et boulevard du Souverain fermés aux trams et aux voitures

Il est demandé aux automobilistes qui arrivent dans Bruxelles via cet axe important de passer par le carrefour Léonard, Delta ou Reyers.

Une importante canalisation qui achemine l'eau vers le haut de l'avenue de Tervueren et le ring a explosé tôt ce matin, au niveau du musée du tram à Woluwe-Saint-Pierre, au croisement avec le boulevard du Souverain. La circulation a été interrompue en raison du risque d'effondrement de la chaussée. Les pompiers de Bruxelles, la police et les services de Vivaqua sont sur place. Les travaux pourraient durer plusieurs heures. Évitez donc le quartier si vous passez par là en voiture.

Côté transports en commun, la ligne de tram 8 est actuellement interrompue et les lignes 39 et 44 ont été interrompues entre 6h00 et et 7h23 mais ces dernières sont à nouveau assurées, a ajouté la Stib.

