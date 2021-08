La police lance un appel pour identifier un homme trouvé inconscient à Woluwe-Saint-Pierre

A la demande du parquet de Bruxelles, la police fédérale a diffusé mercredi un avis de recherche pour identifier un homme retrouvé inconscient jeudi dernier vers 08h00 du matin avenue Emile Lainé, dans le parc de la Woluwe à Woluwe-Saint-Pierre.



Cet homme est depuis lors hospitalisé dans un état critique. Il est âgé de 55 à 60 ans.

Il mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a le teint clair, des yeux bleus, des cheveux gris et est partiellement dégarni. Au moment de sa découverte, l'homme à identifier était habillé avec un t-shirt blanc, une veste noire de marque "Zara", des chaussures de sport et une casquette bleue.

Il portait un bracelet en or et argent ainsi qu'un collier avec les lettres A et W en pendentifs. Il était également en possession de 3 clés.

Les personnes pensant disposer d'informations qui permettraient d'identifier cet inconnu peuvent contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30 300 ou via le formulaire disponible sur le site web de la police fédérale.