Zone de police Bruxelles-Ouest: la ligne téléphonique principale n'est pas accessible

La zone de police Bruxelles-Ouest n'est pas joignable samedi matin via son numéro de téléphone principal, annonce une porte-parole. Les citoyens qui devraient appeler la police sont dès lors invités à former le 02/554.48.51.



Ce numéro est disponible pour les appels non-urgents concernant les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg.