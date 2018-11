"C'est un cas extrême de rage au volant": il traîne le steward qui lui a infligé une amende sur plusieurs mètres avec son véhicule à Alost

Un automobiliste ayant écopé d'une amende de stationnement lundi matin à Alost a traîné le steward qui venait de lui infliger cette redevance sur plusieurs centaines de mètres avec son véhicule.

"C'est un cas extrême de rage au volant mais aussi de tentative de meurtre. Cela aurait en effet pu bien plus mal se terminer si la victime était passée sous les roues du véhicule", a réagi la société Optimal Parking Control, chargée de surveiller le stationnement dans cette commune de Flandre orientale.



Deux stewards avaient dressé une amende contre une BMW noire. Le conducteur de la voiture n'a pas accepté ce contre-temps et les a coincés avec sa voiture sur le trottoir. Il voulait les frapper et une discussion animée s'en est suivie. Les deux employés ont finalement dû appeler la police.





Le steward est sous le choc



L'automobiliste a alors tiré l'un d'eux par son uniforme vers l'intérieur de la voiture puis a fermé la fenêtre, avant de s'élancer avec son véhicule. La victime a pu s'y agripper et n'est pas tombée par terre. Le conducteur a continué à rouler jusqu'à ce qu'une voiture banalisée de la police ne l'intercepte.

Si le steward n'a pas été blessé, il est fortement sous le choc, indique-t-on chez Optimal Parking Control. La police locale enquête sur les circonstances de cet incident, dont des images circulent sur les réseaux sociaux. La société de stationnement se constituera en outre partie civile.