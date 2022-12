"Ça faisait deux mois que je n'avais pas vu ma femme": à 50 ans, un homme se masturbe en public devant deux mineures

Les faits datent du mois dernier à Gand. Aujourd'hui, un homme de 50 ans risque une peine de 6 mois de prison et une amende. Il reconnaît même les faits, et donne une explication complètement hasardeuse : "Ça faisait deux mois que je n’avais pas vu ma femme", a-t-il déclaré à la police. "Et j’ai soudain pensé à toutes les choses qui me manquaient. Je m’excuse."

Le quinquagénaire se trouvait à un arrêt de bus avec deux jeunes filles mineures. Ces deux adolescentes ont alors assisté à une scène traumatisante. L'homme a plongé sa main dans son pantalon pour se masturber devant elles.

La calvaire a duré plusieurs minutes pour les deux jeunes, jusqu'à ce que leurs parents arrivent. Ceux-ci ont alors prévenu la police, selon le site flamand Het Laatste Nieuws. L'homme a tenté de fuir à l'arrivée des forces de l'ordre, et a agressé un policier en lui assénant un coup de patin à roulettes dans le ventre. Le prévenu connaîtra sa peine en janvier.