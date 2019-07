"Gros dégagement de fumée": que s'est-il passé à Nieuport? (Vidéo)

"Que se passe-t-il à Nieuport, gros dégagement de fumée", demande Virginie ce jeudi un peu après 13h via notre bouton orange Alertez-nous.

En quelques minutes, vous êtes plusieurs à nous signaler un incendie à la côte visible à plusieurs endroits.



"Feu impressionnant au camping Polderpark", nous informe ensuite avec plus de précisions un témoin. "Incendie à Nieuport dans camping diverses caravanes concernées", confirme Freddy.

La Ville de Nieuport a effectivement publié à 13h46 un message sur Twitter au sujet d'un incendie dans le Polderpark. "Trois caravanes ont pris feu peu après midi. La situation est désormais sous contrôle."



Les caravanes ont été totalement ravagées par les flammes. Ce qui a engendré le dégagement d'une épaisse fumée noire.





Source: Facebook Marie Couvreur



Les dégâts matériels semblent donc importants. Pour le moment, on ne sait pas s'il y a des blessés. On ignore également la cause de l'incendie.





Source: Facebook Jeanne Verdoot