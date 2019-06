10 PV pour excès de vitesse en 10 mois et mise en danger répétée des piétons et cyclistes: la voiture d’un pirate de la route de 18 ans a été saisie

La police locale de la zone Malines-Willebroek a, à la demande du bourgmestre de Willebroek Eddy Bevers (N-VA), saisi la voiture d'un jeune homme de 18 ans au comportement agressif sur la route. Il ne possède son permis que depuis juillet dernier mais collectionne déjà 10 PV pour excès de vitesse et six signalements pour "comportement irresponsable au volant", indique la police.



En 10 mois de temps, le jeune conducteur a également commis des infractions de stationnement, ne porte pas sa ceinture de sécurité et met en danger cyclistes et piétons par son comportement au volant. Le jeune homme a été interpellé en avril par la police, laquelle lui a intimé d'adopter un comportement plus respectueux derrière le volant, faute de quoi son véhicule pourrait être saisi.



"Au cours de cet entretien, il avait promis de s'amender", affirme la police. "Mais il a fait le contraire". "Une personne qui s'entête doit être sévèrement avertie", estime pour sa part le bourgmestre Bevers. "Ce jeune chauffeur terrorise notre commune et ses habitants avec son style de conduite et il adopte la même attitude en dehors des frontières communales. Je dois donc prendre mes responsabilités de maieur et saisir l'arme du délit'".