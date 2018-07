130 corps de soldats de la Première Guerre mondiale retrouvés en Flandre

Des fouilles effectuées à Wijtschate dans la province de Flandre Occidentale ont permis de déterrer 130 corps de soldats qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale. Les fouilles ont duré quatre mois et ont été soutenues par un crowdfunding. Les corps retrouvés sont majoritairement ceux de soldats allemands tombés au combat mais des corps de soldats français, anglais et même sud-africains ont également été découverts. "Les analyses prouveront le nombre exact de corps retrouvés. Le chiffre pourrait doubler", a précisé Simon Verdegem l'initiateur de la fouille et du crowdfunding."Nous avons trouvé ce que nous cherchions et plus encore", a assuré Simon Verdegem.

En effet, des objets français et anglais datant de l'occupation allemande de la région pendant la Première Guerre mondiale ont également été déterrés sur le site. Le site cachant autrefois une forteresse allemande, ces découvertes permettront d'apprendre davantage sur le déroulement de la guerre dans la région.Le site est à présent fermé et laissera place prochainement à un projet immobilier. Une université américaine travaille actuellement sur un projet qui permettra de visiter le site virtuellement, selon Simon Verdegem.Les résultats des découvertes seront présentés en automne à Ypres et à Londres et feront peut-être l'objet d'une publication scientifique.