22 tonnes de déchets ramassés chaque semaine rien qu'à Blankenberge: les bourgmestres de la Côte en ont marre et veulent coller des amendes

Si vous ne prenez pas l'avion, que vous restez en Belgique cet été, vous allez peut être à la Côte belge. Si c'est le cas, ramassez vos déchets. Les bourgmestres de la Côte et leurs équipes de nettoyage n'en peuvent plus. Les vacanciers polluent le littoral. Les chiffres répertoriés par les différentes communes sont interpellants: 13 tonnes de déchets sont ramassés chaque semaine sur les plages de Bredene et 22 tonnes à Blankenberge. Le gouvernement de la Flandre occidentale, Carl Decaluwé veut mettre les pollueurs à l'amende.

Qu'en pensent les touristes?

Loic Verheyen a tendu son micro aux touristes, et leurs réactions sont diverses: "Je suis tout à fait d'accord si cela permet de conscientiser les gens", admet une dame.

"Pour moi, ce n'est pas une bonne idée, vu qu'on ne sait pas voir tout le monde, donc cela ne sert pas à grand chose de punir certains et pas d'autres", explique une jeune fille.

"Ce sera déjà très compliqué de savoir qui a jeté quoi et où?", s'interroge un jeune homme.

"Il n'y a pas vraiment de panneaux qui indiquent où sont les poubelles?", constate un jeune homme.

"Cela va être compliqué de savoir qui a pollué, quand et où?", conclut une personne.