La chaleur perturbe le trafic ferroviaire: "La circulation des trains perturbée sur l’ensemble du réseau"

Plusieurs trains sont bloqués jeudi après-midi à la suite de problèmes avec les caténaires, indique la SNCB. L'ensemble du réseau est impacté. Un train à grande vitesse Thalys est notamment coincé entre Bruxelles et Malines, tandis que deux trains de la SNCB sont immobilisés entre Courtrai et Audenarde.



La SNCB prévient que des perturbations sont possibles sur l'ensemble du réseau. La compagnie Thalys conseille quant à elle à ses voyageurs de reporter leur voyage prévu ce jeudi à un autre jour. Un échange de tickets sans frais est garanti par cet opérateur. Sur la ligne où un Thalys est bloqué depuis 14h30, seules deux des quatre voies sont actuellement disponibles.

Les voyageurs entre Bruxelles et Anvers doivent donc s'attendre à des retards et des annulations, avertit la SNCB. Des problèmes de caténaires ont également été constatés entre Courtrai et Audenarde. Deux trains y sont bloqués avec 60 passagers à bord. Selon le site de la SNCB, le trafic entre Malines et Puurs est lui aussi interrompu en raison d'un incendie à proximité des voies.

La SNCB a mis un lien à disposition des usagers où elle répertorie toutes les perturbations.