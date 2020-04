400 PV dressés en Flandre occidentale pour des infractions liées coronavirus

(Belga) Les zones de police de Flandre occidentale ont dressé, le week-end dernier, quelque 400 PV pour infractions aux mesures contre le coronavirus. "On a principalement constaté une hausse des infractions lors de fêtes privées et de barbecues", indique lundi le gouverneur Carl Decaluwé.

D'importants contrôles ont été menés lors du week-end pascal contre les déplacements non-essentiels et les infractions liées aux rassemblements. En Flandre occidentale, 400 personnes ont écopé d'un PV. Un grand barbecue a notamment été interrompu à Gistel. Les 30 personnes présentes ont reçu une amende de 250 euros. "Nous avons remarqué une hausse des fêtes privées, des barbecues et des réunions par rapport au week-end précédent. Selon des commerçants, il y avait aussi beaucoup plus de monde à la côte. Moins de voitures ont été contrôlées vers la côte mais proportionnellement, il y a eu plus d'amendes. Par exemple, deux personnes de Flandre orientale ont été interpellées alors qu'elles voulaient passer une journée à la mer. Certaines personnes n'ont visiblement toujours pas compris", explique M. Decaluwé. Selon le gouverneur provincial, de plus en plus de citoyens sont inquiets et demandent des contrôles plus stricts. "J'appelle chacun à faire preuve de bon sens. Sinon, nous risquons de voir une minorité détruire les efforts de la majorité qui suit les règles". (Belga)