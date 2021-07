425 animaux vivaient dans des conditions épouvantables à Bocholt: ils ont été saisis par la police

Plus de 425 animaux ont été saisis lundi par la police dans une maison à Bocholt, signale mardi la zone limbourgeoise CARMA du Limbourg. Des pigeons, des poulets, des lapins, des perruches, des perroquets, des cochons d'Inde et un chien, vivant dans des conditions épouvantables, y ont été retrouvés.



Plusieurs animaux étaient malades, blessés ou morts. À l'exception de quelques perruches, perroquets et d'un chien, tous les animaux ont été saisis et emmenés dans un refuge animalier. Un rapport a été établi conformément à la loi sur le bien-être des animaux. Le propriétaire sera entendu par la police.