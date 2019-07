500 ballots de paille incendiés à Dilbeek: la police a arrêté deux adolescents

La police a interpellé deux mineurs suspectés d'avoir mis le feu à des ballots de paille à Dilbeek, a indiqué vendredi le parquet de Hal-Vilvorde. L'un d'entre eux a été présenté au juge de la jeunesse.

Les pompiers assistés de la protection civile de Brasschaat et d'un hélicoptère de la police fédérale ont lutté jeudi après-midi et jeudi soir contre un incendie qui s'est étendu à 500 ballots de paille destinés à l'alimentation du bétail.



Lorsque la police est arrivée sur les lieux, un jeune de 15 ans observait la scène. Il a été interpellé et a avoué les faits. Il a également affirmé qu'un autre mineur était impliqué. Celui-ci a été arrêté.