A Alost, des riverains d'origine étrangère ont reçu une lettre raciste: "Le Vlaams Belang a gagné, vous n'êtes plus les bienvenus"

Un courrier raciste anonyme a été distribué dans les boîtes aux lettres de personnes étrangères ou d'origine étrangère à Alost, les informant qu'elles n'étaient plus les bienvenues après la victoire électorale du Vlaams Belang. Le centre interfédéral Unia a ouvert une enquête. Après avoir été interpellé à ce sujet, le bourgmestre N-VA d'Alost a exigé une enquête: un suspect a été identifié.

"Après les élections, il est très clair que les étrangers ne sont pas les bienvenus ici". Voici comment commence le courrier raciste anonyme distribué dans les boîtes aux lettres de riverains étrangers ou d'origine étrangères, vivant à Alost. "Le Vlaams Belang est le premier et le plus grand parti à Alost avec 41 771 voix", est-il écrit sur cette lettre que nos confrères de VTM ont pu prendre en photo.

La suite de la lettre reprend une litanie d'insultes à l'égard des personnes étrangères. "Tu es tellement en retard et non civilisé, impoli, sournois et stupide. Vous êtes des demi-animaux sans valeur. Vous êtes principalement des profiteurs et vos enfants sont tellement impolis et marginaux sans éducation", lit-on. Pour rappel, la loi belge condamne l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence.





La loi belge punit sévèrement les crimes motivés par la haine

En effet, la loi anti-discrimination est une loi pénale. Grâce à cette loi, il est possible de punir plus sévèrement les crimes motivés par la haine. Afin de déterminer si le courrier enfreint cette loi (ou d'autres dispositions), le centre Unia a ouvert une enquête.





Un suspect à l'origine des lettres a été identifié par la police

Le courrier suscite de vives réactions au sein de la population locale. Il a également été condamné politiquement par les représentants locaux du sp.a et de Groen. Les écologistes ont invité le bourgmestre Christoph D'Haese (N-VA) à réagir, ce qu'il a fait en exigeant une enquête policière. U, suspect a été identitifé.

De son côté, la section locale du Vlaams Belang a démenti tout lien avec ce courrier.