A Anvers, 220 PV sont dressés automatiquement chaque jour car beaucoup ignorent si leur voiture peut rouler dans le centre…

Depuis le mois de février 2017, la ville d'Anvers s'est transformée en "zone de basse émission" et interdit ainsi l'entrée aux véhicules diesel polluants, sauf contre paiement. Mais très peu d'usagers sont au courant de cette nouvelle législation.

Si votre véhicule est trop vieux, et surtout si c'est un diesel, il est en effet susceptible d'être interdit de circulation dans la grande ville flamande, ou de nécessiter un paiement préalable. Vérifiez si c'est le cas sur cette page en français. Attention, en 2020 et en 2025, les accès seront de plus en plus limités.

En attendant, les caméras automatiques scannent les plaques, vérifient si la voiture est assez récente pour rouler en ville, et envoient des PV si nécessaire.

En 2017, 81.000 infractions ont été constatées, soit 220 chaque jour.