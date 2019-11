Un jeune homme torturé pendant des heures à Anvers: les auteurs ont été condamnés

Ce mercredi, le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné plusieurs jeunes membres d'une bande pour toute une série de faits de violence et d'attaques commises à Anvers, Boom et Stabroek.

Le fait le plus grave est une tentative d'assassinat sur un jeune homme qui a été torturé pendant plusieurs heures. Dylan V. A., âgé de 19 ans, écope de 14 ans de prison et devra se tenir à disposition du tribunal de l'application des peines pendant 15 ans. Six autres prévenus ont été condamnés à des peines comprises entre 4 et 12 ans de prison.

Après le prononcé du jugement, une bagarre a éclaté. Dylan V.A., qui comparaissait détenu devant le tribunal, a refusé d'être menotté après le jugement. Il a provoqué la police jusqu'à ce qu'une bagarre n'éclate entre les différents protagonistes. Les esprits se sont également échauffés dans la partie publique de la salle d'audience, où les familles des prévenus se trouvaient.

La police a tenté de faire évacuer la salle tandis que les juges, le procureur et le greffier se mettaient à l'abri. Après l'incident, un procès verbal a été dressé et les forces de l'ordre sont restées dans le prétoire, au cas où les familles des prévenus auraient voulu revenir.