A Gand, vous pouvez essayer vos nouveaux vêtements à la poste... et rendre ceux qui ne vous plaisent pas

bpost installe une cabine d'essayage dans un bureau de poste gantois.

Un nouveau bureau de poste installé à Gand dispose...d'une cabine d'essayage! Bpost souhaite ainsi s'impliquer dans l'e-commerce et favoriser un retour rapide de vêtements qui ne conviennent pas. "Le marché des colis ne cesse de croître, entre 2013 et 2017, de 81%", explique Piet Van Speybroeck. Cela ne signifie pourtant pas que les bureaux de poste seront d'ici peu systématiquement équipés d'une cabine d'essayage.



Le bureau de poste gantois dont il est question est équipé de façon moderne, notamment d'une zone "check & send". bpost avait déjà tenté l'expérience l'an dernier. "Les réactions avaient été tellement positives que nous avons décidé de prévoir un tel équipement dans le nouveau bureau", poursuit M. Van Speybroeck.



L'idée n'est toutefois pas d'équiper tous les bureaux d'une telle cabine. A chaque nouvelle implantation, bpost envisagera les possibilités. Cela dépendra des spécificités locales et ce sera à voir comme un élément auxiliaire.