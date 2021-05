Un accident s’est produit vers 7h ce matin sur la chaussée de La Hulpe à Groenendael, juste avant l’intersection avec le ring de Bruxelles. Une collision entre un camion et une moto. Le conducteur du deux-roues n’a pas survécu. Le parquet est descendu sur place et la chaussée est fermée depuis ce matin en direction de Bruxelles et le restera encore un certain temps.