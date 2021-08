Un homme de 59 ans décède après un accident de kayak à Gand

Un homme âgé de 59 ans et originaire de Hal (Brabant flamand) est décédé lundi après-midi dans le centre de Gand, ont annoncé la police locale et le parquet de Flandre-orientale. L'homme s'était retrouvé à l'eau après un accident de kayak.



L'accident s'est produit sur la Lys, près du pont Saint-Joris. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore claires, mais le quinquagénaire, qui naviguait à bord d'un kayak, s'est retrouvé dans l'eau. Selon des témoins, il aurait ignoré un panneau d'interdiction près d'une écluse. Les services d'urgence sont arrivés sur place et les pompiers ont envoyé une équipe de plongeurs. L'homme a été sorti de l'eau et son pronostic vital était engagé. Les services d'urgence ont tenté de le réanimer mais sans succès. La victime était seule dans un kayak mais d'autres membres de sa famille l'accompagnaient. Ils ont été pris en charge par la police locale.