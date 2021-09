Accident de travail mortel chez ArcelorMittal à Gand: un travailleur est décédé

Un travailleur est décédé mercredi après-midi à l'usine ArcelorMittal à Gand, ont indiqué le géant de l'acier et l'auditorat du travail. Il s'agissait du collaborateur d'un sous-traitant.



"Tout d'abord, nous tenons à présenter nos condoléances à la famille et aux proches de la victime", a déclaré le porte-parole d'ArcelorMittal Gand, Jan Cornelis.

L'accident s'est produit vers 16h00 lors de travaux menés à un tapis roulant dans le département "matières premières, port et transport" d'ArcelorMittal. "L'enquête sur les circonstances exactes de l'accident est en cours et nous ne pouvons pas donner de détails à ce stade", a indiqué M. Cornelis. Selon les premières constatations, un rouleau s'est détaché de la bande transporteuse et a frappé la victime à la tête. La victime avait une vingtaine d'années et travaillait pour une entreprise extérieure.

L'inspection du travail est sur place et un expert technique pourrait également être désigné pour enquêter sur les circonstances de l'accident.