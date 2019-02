Accident mortel à Rhode-Saint-Genèse: la centrale des appels d'urgence a-t-elle commis une grave erreur en gérant mal l'appel?

La centrale 100 de Louvain a commis une importante faute lors de l'accident mortel survenu samedi matin à Rhode-Saint-Genèse. Les pompiers de Bruxelles ont été avertis trop tard, dénonce Eric Labourdette du SLFP-AFRC (Administrations Fédérales, Régionales et Communautaires), lundi dans un communiqué. La zone du Brabant Wallon a été contactée en premier, ensuite le poste avancé Delta-Ixelles, alors que le poste avancé de Eikenbos des pompiers de Bruxelles se trouvait à seulement cinq kilomètres du lieu de la collision.



L'accident s'est produit samedi quand une voiture sans permis, conduite par une jeune fille de 18 ans, a subitement tourné à gauche alors qu'une Volvo arrivait en sens inverse. Les deux véhicules se sont heurtés frontalement sur la chaussée de Waterloo. La passagère de la voiture, âgée de 15 ans, est décédée sur les lieux de l'accident.





"Il y a manifestement une faute de la part de la centrale 100 de Louvain"



Transportée à l'hôpital, la conductrice, originaire de Lasne, n'a pas survécu à ses blessures.Selon le parquet de Halle, l'accident a eu lieu vers 01h05, note Eric Labourdette. La zone du Brabant Wallon a reçu un appel de la centrale 100 de Louvain à 01h13 et envoyé deux ambulances sur place. La centrale 100 de Louvain a par ailleurs demandé à l'hôpital d'Ixelles son SMUR, qui fait route à 01h15. Quant aux pompiers de Bruxelles, ils démarrent du poste Chenaie à 01h27 et sont sur place à 01h33, énumère le syndicaliste.

"Le poste Chenaie se situe à 5 km de l'accident, le poste de Halle à 12 km et le poste de Braine l'Alleud est à 11 km", rappelle-t-il encore. "Il y a manifestement une faute de la part de la centrale 100 de Louvain", argue Eric Labourdette. "La loi relative à l'aide adéquate la plus rapide n'a pas été respectée ni la loi relative à l'aide médicale urgente étant donné que le poste des pompiers de Bruxelles de Chenaie était le plus proche, les moyens en aide médicale urgente et en désincarcération était disponibles au poste.

"Soit la formation dispensée par le fédéral au préposé à la centrale 100 est à revoir en urgence soit la centrale 100 de Louvain a fait preuve d'incompétence et doit être poursuivie pour négligence grave dans un envoi de secours", poursuit-il. Au vu des faits, le SLFP indique qu'il déposera une plainte auprès des ministres de l'Intérieur et de la Santé - dont les cabinets n'avaient pas encore réagi lundi fin de journée car ils n'ont pas encore reçu de plainte -, mais aussi auprès de l'inspectrice d'hygiène du Brabant flamand et du chef fonctionnel du centre 100 du Brabant flamand.

De son côté, le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk De Witte, a déclaré qu'il attendrait l'enquête avant de faire une quelconque déclaration à ce sujet.