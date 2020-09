Une jeune femme de 25 ans décède lors d'un accident: sans permis et sous stupéfiants, le conducteur arrêté

Après un accident de la circulation survenu jeudi dans l'arrondissement gantois de Drongen (Tronchiennes) qui a causé la mort d'une femme de 25 ans, le chauffeur de 29 ans a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a annoncé le parquet vendredi.

L'accident s'est produit vers 5 heures du matin sur la Noordhoutstraat à Tronchiennes. Le véhicule, avec deux occupants à bord, a quitté la route avant d'entrer en collision avec des arbres et un poteau d'éclairage et de terminer sa course dans le canal.

Une femme de 25 ans originaire de Tielt a été éjectée du véhicule et est morte sur le coup. Le deuxième occupant, un homme de 29 ans (Deinze), a été grièvement blessé. Il a été transféré à l'hôpital mais n'était pas en danger de mort. L'homme aurait prétendu qu'il n'était pas au volant. Le parquet a nommé un expert de la circulation et un médecin légiste pour enquêter sur les circonstances de l'accident.

Pas de permis, alcool et stupéfiants

Sur la base de l'enquête, il a été décidé de présenter l'homme devant le juge d'instruction de Gand. Le parquet a demandé son arrestation et le juge d'instruction a accepté. "D'après les premières conclusions de l'expert de la circulation, la vitesse excessive était entre autres à l'origine de l'accident. Il ressort également de l'enquête que le conducteur conduisait sans permis de conduire valide, ainsi que sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants", explique le parquet. Le conducteur est soupçonné d'homicide involontaire.