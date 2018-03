Accident spectaculaire devant le Carré de Willebroek: un camion-grue traverse la berme centrale

La circulation était très difficile mercredi matin sur l'A12 entre Bruxelles et Anvers en raison d'une série d'accidents. Vers 4h30, un camion-grue qui roulait en direction de la capitale a traversé la berme centrale pour terminer sa course de l'autre côté de l'autoroute, bloquant le trafic en direction d'Anvers.

En direction d'Anvers, l'autoroute était complètement bloquée, également à cause d'une voiture qui a atterri dans le fossé après avoir tenté d'éviter le camion-grue. L'accident s'est produit entre les bretelles d'entrée et de sortie de la discothèque Le Carré à Willebroek. Le trafic pouvait donc emprunter la sortie avant de reprendre l'autoroute plus loin mais tout cela a entraîné beaucoup de retard, a commenté un porte-parole du Centre flamand du trafic. En direction de Bruxelles, du sable se trouve sur la chaussée et un motard a effectué une chute. Vers 7 heures, une bande était encore obstruée.